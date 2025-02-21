Kia'dan yeni elektrikli minibüs: PV5

Haber Merkezi

Kia, tamamen elektrikli minibüsü PV5'in üretim versiyonunu görücüye çıkardı. 27 Şubat'ta resmi olarak tanıtılacak olan PV5, hem yolcu hem de kargo taşımacılığı için tasarlandı.

TASARIM

PV5'in tasarımı, geçtiğimiz yıl CES'te tanıtılan konsept modele oldukça benzer. Fütüristik ve aerodinamik bir görünüme sahip olan PV5, büyük cam yüzeyleri ve keskin hatlarıyla dikkat çekiyor.

Kia, PV5'i hem yolcu hem de kargo versiyonlarıyla sunacak. Yolcu versiyonu, geniş ve konforlu bir iç mekana sahipken, kargo versiyonu ise maksimum yük taşıma kapasitesi sunuyor.

Kia, PV5'i farklı konfigürasyonlarda sunacak. Yolcu ve kargo modellerine ek olarak, özel dönüşüm seçenekleri de sunulacak.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kia, PV5'in teknik özelliklerini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak, tek ve çift motorlu versiyonların yanı sıra Araç-Yük ve Araç-Şebeke özelliklerinin sunulması bekleniyor.

PV5, Kia'nın Elektrikli Tam Şasi Platform Modülü (e-CCPM) üzerine inşa edilecek.

ÇIKIŞ TARİHİ

Kia PV5, 27 Şubat'ta resmi olarak tanıtılacak.