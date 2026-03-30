Koenigsegg'in hiper otomobili Gemera seri üretime girdi

Otomobil dünyasında büyük ses getiren ve ilk kez 2020 yılında tanıtılan Koenigsegg Gemera için beklenen an geldi.

Şirket, kısa süre önce genişlettiği üretim hattında CC850 modeliyle birlikte Gemera'nın da montajına başlandığını resmi olarak açıkladı.

2300 BEYGİRLİK HİBRİT GÜÇ ÜNİTESİ

Markanın "Mega-GT" olarak adlandırdığı dört kişilik araç, çift turboşarjlı 5.0 litrelik V8 motoru ve üç adet elektromotoruyla toplamda 2300 beygir güç ve 2750 Nm tork üretiyor.

Aracın ön kısmında 800 beygir gücünde Dark Matter motoru yer alırken, arkadaki iki elektromotorun her biri tek başına 500 beygir güç sağlıyor.

Koenigsegg mühendisleri, üretiminde yoğun olarak karbon fiber bileşenler kullandıkları Dark Matter motorunun toplam ağırlığını sadece 39 kilogram seviyesinde tutmayı başardı.

Otomobilde üretilen devasa güç, "Light Speed Tourbillon Transmission" adı verilen özel geliştirilmiş dokuz ileri şanzıman sistemi aracılığıyla dört tekerleğe birden aktarılıyor.

Şirket tarihinin ilk dört kişilik modeli olma unvanını taşıyan hiper otomobilin, 0'dan 100 km/s hıza iki saniyenin altında ulaşması bekleniyor.

Aracın çıkabileceği azami hız değerinin ise 320 km/s seviyesinin oldukça üzerinde olacağı belirtiliyor.