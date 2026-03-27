Netflix abonelik ücretlerine zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Popüler yayın platformu Netflix, ABD pazarındaki abonelik paketleri için belirlediği yeni fiyat tarifesini resmi web sitesi üzerinden duyurdu.

Alınan bu son kararla birlikte şirketin sunduğu üç farklı planın ücretlerinde dikkat çeken oranlarda artış yapıldı.

İŞTE YENİ NETFLIX ABONELİK FİYATLARI

Güncellenen tarifeye göre reklamlı standart planın aylık ücreti 1 dolar artarak 8,99 dolara yükseldi.

Aynı anda iki cihazda izleme imkanı sunan reklamsız standart plan 19,99 dolara çıkarken, en üst seviye olan premium planın fiyatı ise 2 dolarlık artışla 26,99 dolar olarak belirlendi.

ZAM KARARI NE ZAMAN UYGULANACAK

Yeni fiyatlandırma politikası, platforma yeni kayıt olan kullanıcılar için 26 Mart Perşembe gününden itibaren anında geçerli olmaya başladı.

Mevcut üyeler ise faturalama dönemlerine bağlı olarak önümüzdeki haftalarda kademeli olarak yeni tarifeye geçirilecek ve zamlı fiyatlar uygulanmadan bir ay önce e-posta yoluyla bilgilendirilecek.

Warner Bros. stüdyolarını satın almaktan vazgeçerek Paramount'tan 2,8 milyar dolarlık fesih ücreti alan Netflix, bu fiyat artışlarının şirketin içerik kalitesini artıracağını savunuyor.

Şu anda Türkiye’de Netflix abonelik fiyatı Temel plan için 189.99 TL, Standart plan için 289.99 TL ve Premium plan için 379.99 TL olarak belirlenmiş durumda. ABD'de yapılan bu zammın ülkemizdeki fiyatlara yansıyıp yansımayacağı henüz bilinmiyor.

Dünya çapında 325 milyondan fazla abonesi bulunan dev platform, fiyatlandırma gücü sayesinde yaşanabilecek olası müşteri kayıplarını rahatlıkla telafi ederek 2026 yılında 51,7 milyar dolara varan bir gelir elde etmeyi hedefliyor.