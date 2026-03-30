2026 Chevrolet Corvette Grand Sport tanıtıldı: İşte özellikleri

Geçtiğimiz haftalarda Sebring'de ilk kez yüzünü gösteren yeni Chevrolet Corvette Grand Sport, tüm ihtişamıyla otomobil tutkunlarının karşısına çıktı.

Efsanevi modelin yeni versiyonu, E-Ray'in yerini alacak olan güçlü hibrit GSX seçeneğiyle birlikte otomotiv dünyasına oldukça iddialı bir giriş yaptı.

YENİ NESİL V8 MOTOR

Corvette ailesinin yeni performans canavarı, General Motors tarafından geliştirilen 6.7 litre hacmindeki tamamen atmosferik LS6 V8 motorundan güç alıyor.

Özel dövme pistonlar, revize edilmiş egzoz manifoldu ve yeni yağ sistemiyle donatılan bu ünite, 540 beygir güç ile 705 Nm tork üretiyor.

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil motorunu sekiz ileri çift kavramalı şanzımanla destekleyen araç, Magnetic Ride Control süspansiyon sistemini standart olarak kullanıcılara sunuyor.

Daha yüksek performans arayanlar için karbon seramik frenler, aerodinamik kanatçıklar ve geliştirilmiş egzoz barındıran Z52 Track Pack paketi opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Serinin en dikkat çeken üyesi olan yeni Grand Sport X (GSX), standart LS6 motoru ön aksa yerleştirilen elektrikli bir üniteyle birleştiriyor.

Toplamda 730 beygir güce ulaşarak E-Ray modelini geride bırakan bu hibrit araç, eAWD adı verilen dört tekerlekten çekiş sistemiyle yollara çıkacak.

Her iki versiyon da standart olarak Michelin Pilot Sport All Season 4 lastiklerle gelirken, ilk müşterilere özel Santorini Mavisi döşemeli Launch Edition paketi sunulacak.

Merakla beklenen bu yeni otomobillerin satış fiyatının 90 bin ile 110 bin dolar arasında olması öngörülüyor.