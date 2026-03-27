Volkswagen, Çin'de Skoda satışlarını durdurma kararı aldı

Dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olan Çin, sürpriz bir ayrılığa sahne oluyor.

Volkswagen Grubu, pazar payında yaşanan sert kayıpları gerekçe göstererek Skoda'yı Çin pazarından resmen çekeceğini duyurdu.

SATIŞLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Bir dönem Çin'de en çok satan markalar arasında yer alan Çekyalı üretici, değişen tüketici tercihleri nedeniyle büyük bir kan kaybı yaşadı.

2016 ile 2018 yılları arasında bölgede 300 binden fazla araç satan marka, geçtiğimiz yıl sadece 15 bin adetlik satış rakamında kalarak beklentilerin çok altında kaldı.

YENİ HEDEF HİNDİSTAN VE ASYA

Alınan bu stratejik kararın ardından Skoda, odağını 2025 yılında büyüme ivmesi yakaladığı Hindistan ve Güneydoğu Asya pazarlarına kaydıracak.

Şirket, yeni dönemde bu bölgelerdeki operasyonlarını ve marka varlığını daha da güçlendirmeyi planlıyor.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER DEVAM EDECEK

Skoda, 2026'nın ortasından itibaren Çin'de yeni araç satışı gerçekleştirmeyecek olsa da mevcut müşterilerini mağdur etmeyecek.

Şirket, Çin'deki kullanıcılar için araçların satış sonrası destek ve servis hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sunulmaya devam edeceğini belirtti.