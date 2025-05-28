Land Rover Discovery, 35. yaşını kutluyor: İki yeni model geldi

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İkonik arazi aracı Land Rover Discovery, 35 yıllık mirasını kutluyor. Bu özel kilometre taşı şerefine, İngiliz üretici Tempest ve Gemini adında, aracın köklerine ve tasarımına vurgu yapan iki dikkat çekici özel sürüm hazırladı.

LAND ROVER DISCOVERY 35. YAŞINA ÖZEL SÜRÜMLERLE GELİYOR

Land Rover, Discovery modelinin 35. yılını Tempest ve Gemini olarak adlandırılan iki özel versiyonla kutluyor; bu modeller ilk etapta sadece İngiltere'de satışa sunulacak.

Tempest adı 1998'deki ikinci neslin kod adına, Gemini ise orijinal Discovery'nin TDI motoruna bir gönderme niteliği taşıyor.

Amiral gemisi olarak konumlandırılan Tempest versiyonu, Charente Grisi, Varesine Mavisi ve Karpat Grisi olmak üzere üç farklı mat gövde rengi seçeneği sunuyor.

Petra Bakır rengi detaylar, iki tonlu 22 inç jantlar ve bakır tonunda bir tavan bu özel sürümün dış tasarımını tamamlıyor.

İç mekanda ise Ebony Windsor deri döşeme, saten alüminyum trim parçaları ve kapı kollarından aydınlatmalara kadar birçok yerde "Tempest" logoları dikkat çekiyor. Bu detaylar, versiyonun özel kimliğini vurguluyor.

GEMINI EDITION: ŞIKLIK VE AİLE DOSTU ÖZELLİKLER

Gemini versiyonu, ilk Land Rover Discovery modeline atıfta bulunarak daha şık bir görünüm sunuyor ve ilk kez kullanılan Sedona Kırmızısı rengiyle öne çıkıyor.

Kontrast siyah tavan, 21 inç jantlar, özel rozetler ve koyu renk süslemeler bu modelin tasarımını pekiştiriyor.

Ön koltuklar arasında bir buzdolabı ve arka yolcular için ekranlar gibi özellikler ise özellikle aile gezileri için pratik avantajlar sağlıyor. Bu donanımlar, Gemini'yi konforlu bir seyahat arkadaşı yapıyor.

ORTAK GÜÇ ÜNİTESİ VE ARAZİ KABİLİYETİ

Her iki özel Land Rover Discovery versiyonu da yalnızca D350 hafif hibrit dizel motor seçeneğiyle sunuluyor.

Bu ünite, 350 beygir güç ve 700 Nm tork üreterek sekiz ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle eşleştiriliyor.

ÖZEL AKSESUAR PAKETLERİ VE FİYAT

Land Rover, bu özel versiyonlar için Plaj Günleri Paketi, Yolculuk Paketi, Kar Günleri Paketi ve Bisiklet Maceraları Paketi gibi çeşitli yaşam tarzlarına uygun aksesuar paketleri de sunuyor.

Bu özel Land Rover Discovery ikilisinin İngiltere'deki başlangıç fiyatı ise 64 bin 810 sterlin olarak açıklandı.