Lexus, Avrupa pazarında geçen yıl yüzde 20 büyüdü

AA & Ensonhaber

Toyota'nın premium markası Lexus, Avrupa pazarında hızlı büyümesini sürdürüyor.

2024 yılında Avrupa'da 88 bin 184 adet araç satan Lexus, bir önceki yıla göre yüzde 20'lik bir artış yakaladı.

Avrupa premium araç pazarının üzerinde bir büyüme gösteren Lexus, yüzde 2,5 pazar payı ile rekor kırdı.

TÜRKİYE'DE TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SATIŞI

Lexus'un en hızlı büyüdüğü pazarlardan biri Türkiye oldu. 2023 yılına göre yüzde 60'ın üzerinde bir büyüme kaydeden Lexus, Türkiye'de tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaştı.

SUV MODELLERİ ÖN PLANDA

Lexus'un en çok tercih edilen modelleri, SUV segmentinde yer alıyor. 2024 yılında 26 bin 635 adet NX, 23 bin adet LBX ve 13 bin 772 adet RX modeli satıldı.

ELEKTRİKLİ MODELLERİN YÜKSELİŞİ

Lexus'un Avrupa'daki satışlarının yüzde 91'ini elektrikli, hibrit ve plug-in hibrit modeller oluşturdu.

2023 yılına göre yüzde 24 artış gösteren bu modeller, Lexus'un elektrifikasyon stratejisinin başarısını gösteriyor.

Batı Avrupa'da satılan Lexus araçlarının neredeyse tamamı elektrifikasyona sahip. NX, RX ve UX modelleri, bu bölgede en çok tercih edilen Lexus modelleri arasında yer alıyor.