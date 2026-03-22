Lexus, ilk tamamen elektrikli versiyonlarıyla ES modelini piyasaya sürdü

Lexus, uzun süredir piyasada olan lüks sedan modelinin sekizinci neslini tamamen elektrikli ES 350e ve ES 500e versiyonlarıyla görücüye çıkardı.

Yeni araçların ilk teslimatlarının nisan ayında, 47 bin 500 dolarlık başlangıç fiyatıyla ABD'de yapılması hedefleniyor.

GÜÇLÜ BATARYA VE YÜKSEK MENZİL

Her iki model de araç tabanına entegre edilen 74,7 kWh kapasiteli lityum iyon batarya ile donatıldı.

Önden çekişli ES 350e tek şarjla 494 km'ye kadar menzil sunarken, dört tekerlekten çekişli ES 500e versiyonu ise 444 km menzile ulaşabiliyor.

Araçlarda NACS şarj portu standart olarak sunulurken, mevcut altyapıyla uyum sağlaması adına kullanıcılara bir CCS adaptörü de veriliyor.

Hızlı DC şarj istasyonlarında yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa sadece 28 dakikada ulaşılabilen araçlar, şarj performansını artıran pil ön koşullandırma özelliği de barındırıyor.

Marka için bir ilk olan yeni çok yollu platform, hem içten yanmalı hem de elektrikli motor seçeneklerini aynı anda destekleyecek şekilde özel olarak tasarlandı.

Eskisine kıyasla daha büyük olan ve 0,25'lik sürtünme katsayısına sahip olan araç, yeni 14 inçlik dokunmatik ekranıyla dijital deneyimi en üst seviyeye taşıyor.