Lexus, Türkiye'deki 10. yılını kutluyor: Yeni modeller yolda

Türkiye pazarına 2016 yılında İstanbul'daki ilk showroomu ile giriş yapan Lexus, geride bıraktığı on yıl içerisinde istikrarlı bir büyüme sergiledi.

Premium otomobil dünyasında kendine sağlam bir yer edinen marka, satış operasyonlarının ötesine geçerek kapsamlı bir müşteri deneyimi inşa etti.

YENİ NESİL MODELLER YOLDA

Lexus günümüzde B-SUV segmentindeki LBX, D-SUV sınıfındaki NX ve E-SUV modeli RX ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Lüks minivan modeli LM Hybrid de ürün gamında dikkat çekerken, yeni nesil üst düzey ES sedan modelinin 2026 yılından itibaren Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

HIZLA BÜYÜYEN BAYİ AĞI

Japon misafirperverlik felsefesi Omotenashi ruhunu temel alan Lexus showroomları, müşterilere kişisel ve ayrıcalıklı bir deneyim sunmak üzere tasarlanıyor.

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Adana'nın ardından Mart ayında Antalya bayisinin de açılışı gerçekleştirilecek.

Marka sadece satış noktalarını artırmakla kalmayıp, satış sonrası hizmetlerde de sektördeki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürüyor.

Türkiye genelinde 60'a yakın noktada hizmet veren Lexus, bu geniş ağı sayesinde ülkenin hemen hemen her yerinde kesintisiz bir servis imkanı sağlıyor.