Makyajlı Honda Civic Türkiye’de satışta: İşte fiyatı

Haber Merkezi

Honda, Türkiye'de çok sevilen Civic Sedan modelinin makyajlı versiyonunu satışa çıkardı.

1 milyon 998 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilen yenilenen Civic Sedan, hem benzinli hem de LPG'li motor seçenekleriyle tüketicilerin beğenisine sunuldu.

YENİ TASARIM VE ÖZELLİKLER

"Duyguları Canlandıran Yenileyici Deneyim" sloganıyla tanıtılan makyajlı Civic, iç ve dış tasarımında önemli değişiklikler ile geliyor.

Yeni ön ve arka tasarım, modern bir görünüm sunarken, gelişmiş sürüş teknolojileri de sürüş deneyimini iyileştiriyor.

1.5 litrelik VTEC Turbo motor, benzinli olarak 182 beygir güç ve 240 Nm tork, LPG'li olarak ise 129 beygir güç ve 180 Nm tork üretiyor.

CVT şanzıman ile kombine edilen motor, düşük yakıt tüketimi ve düşük CO2 emisyonu sağlıyor.

DONANIM VE RENK SEÇENEKLERİ

Makyajlı Civic Sedan, Elegance+ ve Executive+ olmak üzere iki farklı donanım paketiyle sunuluyor. Beş farklı renk seçeneği mevcut:

Metalik Meteor Gri

Metalik Gümüş Gri

Platin Beyaz

Kristal Siyah

Kanyon Mavisi (yeni)

Normal, Eco ve Spor olmak üzere üç farklı sürüş modu sunan makyajlı Civic, farklı sürüş ihtiyaçlarına uyum sağlıyor.

Makyajlı Honda Civic Sedan, 25 Ocak 2025 tarihinden itibaren tüm Honda bayilerinde satışa sunuldu.