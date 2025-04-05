Mazda, CX-6e isimli yeni bir elektrikli SUV tanıtacak

Haber Merkezi

Mazda, elektrikli araç pazarındaki iddiasını yeni modeli CX-6e ile pekiştiriyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan bu SUV model, markanın elektrikli araç stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Yeni modelin, Çin pazarında EZ-60 olarak adlandırılacağı, ancak Avrupa'da CX-6e adıyla satışa sunulacağı belirtiliyor.

CX-6e'NİN TASARIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mazda CX-6e, tasarım açısından 2024 Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Arata konseptinden izler taşıyor.

CX-6e'nin, Changan ile işbirliği içinde geliştirilen EPA1 platformu üzerinde yükseleceği belirtiliyor.

Bu platform, hem tamamen elektrikli hem de menzil uzatıcı versiyonlara imkan tanıyor. Tamamen elektrikli versiyonun, 190 kW (258 bg) gücündeki elektromotor ile 56,1 kWh veya 68,8 kWh batarya paketlerini bir araya getirerek 450 ila 600 km arasında menzil sunması bekleniyor.

Menzil uzatıcı versiyonda ise 160 kW (218 bg) elektromotora eşlik eden daha küçük bataryalar ve 1.5 litrelik benzinli motorun kullanılması öngörülüyor.

Mazda CX-6e, elektrikli SUV pazarında önemli bir oyuncu olmaya aday. Şık tasarımı, geniş menzil seçenekleri ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken bu model, özellikle Avrupa pazarında rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.