Mazda, giriş seviyesinden vazgeçmiyor: Mazda2 ve CX-3 yolda

Japon otomotiv devi Mazda, uzun süredir Kuzey Amerika pazarında bulunmayan Mazda2 ve CX-3 modellerini diğer bölgelerde satışta tutmaya devam edecek.

Şirket, alınan bu kararla birlikte öngörülebilir gelecekte söz konusu iki kompakt modelin yeni nesillerini yollara çıkarmayı hedefliyor.

YENİ MODELLER 2027 YILINDAN SONRA BEKLENİYOR

Mazda Avustralya yöneticisi Vinesh Bhindi, yeni nesil ve yenilikçi kompakt modellerin geleceğini doğrulasa da çıkış tarihlerinin yakın olmadığını belirtti.

Şirketin kısıtlı AR-GE kaynaklarında öncelik yeni CX-5 modeline verildiği için, iki yeni kompakt aracın 2027 yılından önce piyasaya sürülmesi pek olası görünmüyor.

TASARIMDA X-COUPE KONSEPTİ İZLERİ GÖRÜLECEK

Aynı platformu paylaşacak olan yeni nesil Mazda2 ve CX-3 modellerinin, beş kapılı bir hatchback olan X-Coupe konseptinden tasarım ipuçları alması bekleniyor.

Markanın Kodo tasarım dilinin evrim geçirmiş bir yorumuyla geliştirilecek olan araçlar, mevcut modellerdeki sportif ve eğlenceli görünümünü sürdürecek.

Kabin tasarımında ise büyük bir gösterge paneli kullanılmadan tamamen sürücü odaklı sade bir düzenin tercih edileceği ifade ediliyor.

Bu yeni sürücü odaklı düzende düz tabanlı direksiyon simidi gibi dinamik detaylar dikkat çekecek.