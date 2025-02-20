Mercedes, ocak ayında Türkiye satışlarını yüzde 12 artırdı

Haber Merkezi

Mercedes-Benz, 2025 yılına otomobil satışlarını artırarak girdi. Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik bir artış yakalayan şirket, 1.921 araç satmayı başardı.

Sadece otomobil satışlarında değil, hafif ticari araç satışlarında da başarılı bir başlangıç yapan Mercedes-Benz, yıl başında belirlenen hedefleri aştı. 2024 yılı, şirket için Sprinter ve Vito modellerinin en çok satıldığı yıl oldu.

2024'TE YÜZDE 22 BÜYÜME

Mercedes-Benz, 2024 yılında da önemli bir büyüme kaydetmişti. Şirket, 2024 yılında satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 22 artırarak 29 bin 967 adede çıkarmıştı.

ONLINE SATIŞLARDA ARTIŞ

Mercedes-Benz'in online satış kanalı Online Store, 2023 Mayıs ayından bu yana 12 binin üzerinde rezervasyon aldı.

2024 yılında ise online satışlar yüzde 45 artarak 4 bin 006 adede ulaştı. Bu, toplam satışların yüzde 13,4'üne denk geliyor.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Şirket, müşteri deneyimini iyileştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için yatırımlarına devam ediyor.

Gebze'de yeni bir parça lojistik merkezi ve eğitim merkezi açan Mercedes-Benz, bu yatırımlarla müşteri memnuniyetini artırmayı ve çevresel etkiyi azaltmayı amaçlıyor.