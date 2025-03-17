Mercedes, otonom araçlarında Çin sensörleri kullanacak

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Mercedes-Benz, akıllı otomobil teknolojilerindeki rekabet gücünü artırmak amacıyla önemli bir stratejik ortaklığa imza atıyor.

Şirket, Çin'in önde gelen lidar üreticisi Hesai ile iş birliği yaparak, küresel pazarlarda satışa sunacağı otomobillerde bu şirketin sensörlerini kullanacak.

Bu karar, yabancı bir otomobil üreticisinin Çin dışında satılacak modellerinde Çin yapımı bir teknolojiyi kullanması açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

TİCARİ KARARIN ARKASINDAKİ NEDENLER VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Mercedes-Benz'in bu kararı, ABD'nin Çin malı parça ve yazılım çözümlerinin kullanımını kısıtlama çabalarını artırdığı bir döneme denk geliyor.

Ancak, şirket, Hesai'nin daha düşük maliyetleri ve büyük ölçekte üretim yapabilme kabiliyeti nedeniyle bu tercihi yaptığını belirtiyor.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Mercedes-Benz'in bu kararı almadan önce hukuki ve jeopolitik riskleri aylarca tartıştığını ifade ediyor.

Hesai, lidar teknolojisi alanında Çin'in en büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Şirketin Finans Direktörü Andrew Fan, Mercedes-Benz'in Hesai'nin ürünlerine benzer alternatifler bulmasının zor olduğunu ve bu nedenle şirketin tercih edildiğini belirtiyor.

Hesai, aynı zamanda Avrupa'da faaliyet gösteren otomobil üreticilerine de lidar ürünleri tedarik ediyor.

LİDAR TEKNOLOJİSİNİN AKILLI SÜRÜŞ SİSTEMLERİNDEKİ ROLÜ

Lidar, araçların çevresini üç boyutlu olarak algılamasına yardımcı olan bir sensör teknolojisi olarak biliniyor.

Bu teknoloji, otomobil üreticilerinin geliştirdiği otonom sürüş sistemlerinde önemli bir rol oynuyor.

Mercedes-Benz'in Hesai ile yaptığı iş birliği, şirketin otonom sürüş teknolojilerini daha da geliştirerek, rekabet avantajı elde etmesini sağlayacak.

HESAİ'NİN ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIYOR

Hesai, artan talebi karşılamak amacıyla bu yıl içinde Çin'deki üretim kapasitesini 2 milyon ünitenin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Ayrıca, şirketin Finans Direktörü Andrew Fan, Çin'den tarife ve lojistik riskleri konusunda endişe duyan müşterilerine hizmet vermek için önümüzdeki yılın başlarında denizaşırı üretim hatları kurmayı planladıklarını açıkladı.