MG HS Hybrid+ yakında Türkiye'de satışa çıkıyor

MG markası, ürün gamını güçlendirme stratejisi kapsamında ZS Hybrid+ modelinin ardından HS Hybrid+ modelini de Türkiye'ye getiriyor.

Zengin donanımı ve üstün boyutlarıyla dikkat çeken aracın, şubat ayı içerisinde yollara çıkması planlanıyor.

GÜÇLÜ HİBRİT TEKNOLOJİSİ

HS Hybrid+ modeli, toplamda 224 PS güç üreten sistemiyle performans ve sürüş konforunu en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Araçta bulunan 1,83 kWh kapasiteli batarya ve güçlü elektrik motoru, geleneksel hibritlere kıyasla daha uzun süre ve yüksek hızlarda elektrikli sürüşe imkan tanıyor.

GENİŞ İÇ HACİM VE ZENGİN DONANIM

D-SUV segmentinde konumlanan araç, 4.670 mm uzunluğu ve geniş aks mesafesiyle ferah bir yaşam alanı vadediyor.

İç mekanda 12.3 inçlik çift ekrandan oluşan UniScreen teknolojisi, kablosuz şarj, 360 derece kamera ve hafızalı koltuklar gibi üst düzey donanımlar kullanıcılara sunuluyor.

Kullanıcı konforunun ön planda tutulduğu modelde 507 litrelik geniş bir bagaj hacmi ve bolca saklama alanı bulunuyor.

Dış tasarımda ise 19 inç alaşımlı jantlar ve modern far grubuyla desteklenen aerodinamik bir silüet göze çarpıyor.

Yeni model, MG Pilot adı verilen kapsamlı sürüş destek sistemlerini standart donanım olarak sunarak güvenliği garanti altına alıyor.

Bu güvenlik paketinde adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, kör nokta uyarısı ve otomatik acil frenleme gibi hayati özellikler var.