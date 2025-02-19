Mitsubishi doğruladı: Grandis modeli geri geliyor

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Japon otomobil üreticisi Mitsubishi, popüler modeli Grandis'i yeniden canlandırıyor. C-SUV segmentinde konumlandırılacak olan yeni Grandis, geniş aileleri hedefliyor.

İlk olarak 2003 yılında piyasaya sürülen Grandis, 7 koltuklu bir MPV modeli olarak dikkat çekmişti. 2011 yılına kadar üretilen Grandis, geniş iç mekanı ve aile dostu özellikleriyle biliniyordu.

YENİ GRANDİS: C-SUV SEGMENTİNDE

Yeni Grandis, C-SUV segmentinde konumlandırılacak ve genç aileleri hedefleyecek. Geniş iç mekan, verimlilik ve ileri teknoloji gibi özelliklere sahip olacak olan yeni Grandis, Renault Symbioz platformu üzerine inşa edilebilir.

HİBRİT MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Grandis, hafif hibrit (MHEV) ve tam hibrit (HEV) motor seçenekleriyle sunulacak. Bu sayede, hem performans hem de yakıt ekonomisi arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek olacak.

Yeni Grandis, Mitsubishi'nin imzası haline gelen "Dynamic Shield" ön tasarımını ve "Hexaguard Horizon" arka tasarımıyla modern ve dinamik bir görünüme sahip olacak.

Araç, kapsamlı ADAS (ileri sürüş destek sistemleri) teknolojileri ve entegre Google hizmetleri ile donatılacak.

ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni Mitsubishi Grandis'in Temmuz 2025'te dünya lansmanının yapılması ve sonbahar aylarında Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor.