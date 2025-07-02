Mitsubishi, Renault ile yaptığı iş birliği kapsamında pazara geri dönüyor

Mitsubishi'nin Avrupa CEO'su Frank Krol, markanın "geri dönmek" için hazırlandığını ve bu yolda en büyük destekçisinin Renault olacağını açıkladı.

2020'de pazardan çekilme kararı alan ancak 2021'de bu karardan dönen Japon üretici, 2025'ten itibaren satışlarını yeni modellerle artırmayı hedefliyor.

YENİ ECLIPSE CROSS VE DİĞER MODELLER YOLDA

Bu sonbaharda, Renault'nun CMF-EV platformunu kullanacak tamamen yeni bir Eclipse Cross modeli tanıtılacak ve bu modelin "Mitsubishi'ye özgün" bir tasarıma sahip olacağı vurgulanıyor.

Halihazırda Clio bazlı Colt ve Captur bazlı ASX gibi modelleri sunan marka, iş birliğinin üçüncü fazında yeni modeller üretmeye devam edecek.

SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ GERİ DÖNÜŞÜ ZORUNLU KILDI

Mitsubishi'nin bu hamlesi, 2024'ün ilk beş ayında satışlarının yüzde 29'dan fazla gerilemesinin ardından geldi.

Bu düşüşün en büyük nedenlerinden biri olarak, markanın toplam satışlarının neredeyse yüzde 40'ını oluşturan Space Star modelinin satıştan kaldırılması gösteriliyor.