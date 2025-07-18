Mitsubishi'den 7 kişilik SUV modeli: Destinator

Japon otomotiv devi Mitsubishi, SUV modellere bir yenisini daha ekleyerek, üç sıra koltuklu yeni modeli Destinator'u duyurdu.

Geçen yıl tanıtılan DST konseptinin seri üretim versiyonu olan araç, özellikle Asya'nın zorlu yol koşullarına dayanacak şekilde tasarlandı.

1.5 LİTRE TURBO MOTOR VE KONFOR ODAKLI SÜSPANSİYON

Xforce modelinden türetilen önden çekişli bir platform üzerine inşa edilen araçta, 161 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik turbo benzinli motor görev yapıyor.

CVT şanzımanla donatılan model, 5 farklı sürüş modu ve artırılmış yerden yüksekliği ile bozuk yol şartlarına uygun bir yapı sunuyor.

7 KİŞİLİK OTURMA DÜZENİ VE TEKNOLOJİK KOKPİT

4.680 mm uzunluğundaki Destinator, 7 kişilik oturma düzenine sahip ve Outlander'dan daha kısa olmasına rağmen daha fazla diz ve baş mesafesi sunması bekleniyor.

İç mekanda 12.3 inçlik multimedya ekranı ve 8 inçlik dijital gösterge panelinin yanı sıra, Yamaha imzalı ses sistemi ve panoramik cam tavan gibi donanımlar yer alıyor.

Yeni Mitsubishi Destinator, temmuz ayının sonuna doğru satışa sunulacak. Endonezya'da üretilecek olan model, Asya ülkelerinin yanı sıra Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da da satılacak.