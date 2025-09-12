Motosiklet satışları 3 yılda 30 yılın toplamını aştı

Motosiklet Endüstri Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, Türkiye'deki motosiklet satışları hakkında çarpıcı veriler paylaştı.

Öztürk, son üç yılda 3 milyon motosiklet satıldığını ve bu rakamın son 30 yılın toplamından daha fazla olduğunu bildirdi.

ARTIŞIN NEDENİ SADECE FİYATLAR DEĞİL

Bu artışın ardında sadece yüksek otomobil fiyatları değil, aynı zamanda B sınıfı ehliyetle 50 cc altı ve 4 kW altı elektrikli araçların kullanılabilmesi yatıyor.

Bu segment, zorunlu trafik sigortası ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) muaf olması sayesinde toplam pazarın yüzde 61'ini oluşturuyor.

Öztürk, değişen ulaşım alışkanlıkları, şehirleşme, trafik yoğunluğu ve yakıt fiyatlarının da bu trendi şekillendirdiğini belirtti.

2025'TE SEKTÖR KÜÇÜLÜRKEN ÜÇ TEKERLEKLİLER BÜYÜYOR

2025'in ilk 7 ayında 526 binden fazla motosiklet satılmasına rağmen, sektörün genelinde geçen yıla göre yüzde 24.2'lik bir küçülme yaşandı.

Ancak bu daralmaya rağmen üç tekerlekli araçların motosiklet satışları yüzde 51'lik dikkat çekici bir büyüme yakaladı.

İkinci el pazarında ise yeni ürün stoklarının yeterli olması nedeniyle talebin azaldığı ve ilk 7 ayda 651 bin adet satış gerçekleştiği bildirildi.