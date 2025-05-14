Nisanda elektrikli otomobil satışları arttı: Çinliler zirvede

Haber Merkezi

Elektrikli ve plug-in hibrit araçların küresel satışları, nisan ayında da hız kesmeden büyümeye devam ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 1,5 milyon adede ulaştı.

Rho Motion tarafından yayınlanan verilere göre, Çin ve Avrupa pazarlarında büyüme sürerken, Tesla'nın pazar payında düşüş yaşandığı ve Çinli üreticilerin yükselişte olduğu gözlemlendi.

KÜRESEL SATIŞLARDA ÇİN VE AVRUPA BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

Nisan ayındaki küresel elektrikli araç satışlarında en büyük pay 0,9 milyon araç ve yüzde 32'lik artışla Çin'e ait oldu.

Avrupa pazarı da yüzde 35 artışla 0,3 milyon araç satışına ulaştı. Buna karşılık, Kuzey Amerika'da satışlar yüzde 5,6 düşüşle 0,1 milyon araca gerileyerek Eylül 2023’ten bu yana ilk daralmayı yaşadı.

TESLA PAZAR PAYI KAYBEDERKEN ÇİNLİ MARKALAR ATAĞA GEÇTİ

Tesla, özellikle Model Y'nin yenilenme süreci öncesinde pazar payı kaybetmeye devam ederken Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester, Avrupa’da eski otomobil gruplarının Tesla’ya kıyasla daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

Lester, Çinli üreticilerin ise iç pazarda bataryalı elektrikli araç satışlarını artırırken, dış pazarlarda plug-in hibrit modellere yönelerek güçlü bir performans sergilediğini söyledi.

ABD TİCARET POLİTİKALARI SEKTÖRÜ ŞİMDİLİK SINIRLI ETKİLEDİ

Charles Lester ayrıca, ABD'de Trump yönetiminin İngiltere ve Çin ile yaptığı son ticaret anlaşmalarının elektrikli araç sektörünü yalnızca sınırlı ölçüde etkilediğini ifade etti.

Ancak Lester, bu anlaşmaların Güney Kore, Japonya ve AB ile yapılması beklenen yeni görüşmeler öncesinde olumlu sinyaller verdiğini de vurguladı.