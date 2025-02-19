Nissan açıkladı: Maliyetleri düşürmek için kemer sıkma politikası uygulanacak

Haber Merkezi

Honda ile birleşme görüşmelerinin iptal edilmesinin ardından Nissan, maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak için yeni bir plan açıkladı.

"Gemiyi kurtarma" planı olarak adlandırılan bu strateji, işten çıkarmalar, fabrika kapatmaları ve yeni model lansmanları gibi önemli adımları içeriyor.

6 BİN 500 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Nissan'ın kemer sıkma planının en önemli ayağı, 6 bin 500 çalışanın işten çıkarılması olacak. Bu işten çıkarmalar, 2025 ve 2026 mali yılları içinde gerçekleştirilecek.

3 FABRİKA KAPATILACAK

Nissan, maliyetleri düşürmek için 3 fabrikayı kapatma kararı aldı. İlk olarak Tayland'daki bir fabrika 2025 mali yılının ilk çeyreğinde kapatılacak. Diğer iki fabrikanın ise 2026 yılı içinde kapatılması planlanıyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ AZALTILACAK

Üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltmayı hedefleyen Nissan, vardiyaları da azaltarak maliyetleri düşürmeye çalışacak.

YENİ MODEL GELİŞTİRME SÜRECİ KISALDI

Nissan, yeni model geliştirme sürecini 15 ay kısaltarak 52 aydan 37 aya indirdi. Bu sayede, yeni modellerin daha hızlı piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Nissan, tüm modellerinde tek bir tasarım dili kullanarak "tasarım sadeleştirme" stratejisine geçiş yapacak. Bu strateji, tasarım maliyetlerini düşürmeyi ve marka kimliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

YENİ MODELLER GELİYOR

Nissan, kemer sıkma planının yanı sıra yeni modeller de piyasaya sürmeye devam edecek.

2025 mali yılında Rogue'un PHEV versiyonu ve yeni bir kei modeli tanıtılacak. 2026'da ise Rogue e-Power ve yeni nesil Leaf modelleri piyasaya sürülecek.