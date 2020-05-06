Nissan, Avrupa'dan çekileceği iddialarına yanıt verdi

Otomobil üreticisi Nissan, Avrupa'dan çekilip diğer pazarlara odaklanacağı iddiaları hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki birçok fabrikasında üretimi durduran ve bayileri kapatan otomobil üreticileri, oldukça zor durumda kalmıştı. Durum böyle olunca bazı üreticilerin Avrupa'dan çekilebileceği iddiaları ortaya çıkmaya başladı.

Örneğin Nissan'ın, Avrupa pazarından çekilerek daha çok Amerika, Çin ve Japonya pazarına odaklanacağı iddia edilmişti. Şirket, çıkan iddialara cevap vermek için bir açıklama yaptı.

AVRUPA'DA KALMAYA DEVAM EDECEK

Japon otomotiv devi Nissan, Avrupa’da en çok satan modelleri olan Juke ve Qashqai modellerine güvenerek Avrupa pazarında kalmaya devam edeceğini açıkladı. Ancak şirket, Avrupa'daki operasyonlarını biraz daha daraltacak.

Markanın SUV modeli olan Juke’nin yeni versiyonu bu yılın kasım ayında tanıtılacak. Bu modelle birlikte Nissan, Avrupa’daki ürün gamını yenilemeye başlayacak.

Nissan’ın en kârlı senesi, son yıllarda sadece 2012 yılı olmuştu. Şirket, son 9 ayda ise 222 milyon euroya yakın zarar ettiğini açıklamıştı.





Nissan’ın kompakt SUV segmentindeki en önemli kozu Qashqai ise Avrupa’da satılmaya devam edecek diğer model olarak göze çarpıyor.

İngiltere Sunderland’da üretilen bu otomobilin 3. jenerasyonu için İngiltere’de hazırlıklar mart ayında başlayacaktı. Ancak koronavirüs nedeniyle bu süreç biraz daha uzadı.

Hibrit motor seçeneğiyle birlikte satıça çıkacak otomobil için 2021 yılı işaret ediliyor.