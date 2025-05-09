Nissan, Japonya'daki 1,1 milyar dolarlık pil yatırımından vazgeçti

Haber Merkezi

Japon otomotiv devi Nissan Motor, Japonya'nın Kyushu adasında elektrikli araçlar için hayata geçirmeyi planladığı 1,1 milyar dolar değerindeki dev pil yatırımı projesinden vazgeçtiğini açıkladı.

Ocak ayında duyurulan proje kapsamında, Kitakyushu şehrinde lityum demir fosfat (LFP) tipi pillerin üretilmesi ve yaklaşık 500 kişilik istihdam sağlanması hedefleniyordu.

NISSAN'IN İPTAL GEREKÇESİ

Şirketten yapılan açıklamada, performansını iyileştirmek ve acil geri dönüş adımları atmak amacıyla tüm seçeneklerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yatırım verimliliğini dikkatle değerlendirdikten sonra, Kitakyushu'daki yeni LFP akü tesisinin inşasını iptal etmeye karar verdik." ifadelerine yer verildi ve iç pazardaki hedeflerin daraltılabileceği sinyali verildi.

HÜKÜMET DESTEĞİ BOŞA GİTTİ

Japon hükümeti, Nissan'ın bu önemli pil yatırımı projesine destek olmak amacıyla 55,7 milyar yen tutarında bir sübvansiyon ayırmıştı.

Ancak Nissan'ın projeden geri adım atmasıyla birlikte bu devlet desteği de geçerliliğini yitirmiş oldu.