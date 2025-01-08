Nissan modellerinde ocak ayı kampanyaları

Haber Merkezi

Nissan, ocak ayında kampanyalarla yeni bir araç sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Qashqai, Juke ve X-Trail modellerinde sunulan nakit indirimleri ve faizsiz kredi imkanları müşterileri bekliyor.

QASHQAI KAMPANYASI

Yeni Nissan Qashqai'nin Mild Hybrid modellerinde, 4x2 Designpack donanım seviyesinde 200 bin TL nakit indirim ve 120 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Diğer donanım seviyelerinde (Platinum, Skypack, N-Design, Platinum Premium) ise 100 bin TL nakit indirim uygulanıyor.

e-POWER Qashqai modelinin N-Design donanım seviyesinde 250 bin TL, diğer donanım seviyelerinde (Skypack, Platinum, Platinum Premium) ise 200 bin TL nakit indirim ocak kampanyası kapsamında sunuluyor.

JUKE KAMPANYASI

Yeni Nissan Juke'un ocak ayına özel kampanyasında, Tekna donanım seviyesinde 100 bin TL nakit indirim ve 300 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium donanım seviyelerinde ise 100 bin TL nakit indirime ek olarak 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.

X-TRAİL KAMPANYASI

Nissan X-Trail'in yeni Mild Hybrid versiyonlarında ise 100 bin TL nakit indirim ocak kampanyasında dikkat çekiyor.