Nissan modellerinde temmuz ayı kampanyaları

Japon otomobil üreticisi Nissan, yaz aylarında yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için temmuz ayı boyunca geçerli olacak özel kampanyalarını başlattı.

Markanın SUV modellerinden ticari araçlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede nakit alım indirimleri ve çeşitli kredi imkanları sunuluyor.

QASHQAI'DE 200 BİN TL'YE VARAN DESTEK

Kampanyanın yıldızı olan C-SUV segmentinin popüler modeli Nissan Qashqai, hem Mild-Hybrid hem de e-POWER versiyonlarında fırsatlar sunuyor.

Mild-Hybrid versiyonun belirli donanımlarında ve e-POWER Qashqai'nin Skypack, Platinum gibi donanım seviyelerinde 100 bin TL'lik nakit alım desteği sağlanıyor.

e-POWER Qashqai'nin N-Design donanım seviyesinde ise bu destek tam 200 bin TL'ye ulaşıyor.

NISSAN JUKE

Şehir hayatının dinamik oyuncusu Nissan Juke için de hem nakit hem de kredi desteği bir arada sunuluyor.

Tüm donanım seviyelerinde geçerli 50 bin TL'lik nakit alım desteğinin yanı sıra, Tekna donanımının otomatik vitesli versiyonuna özel 240 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor. Platinum donanım seviyesinde ise 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği mevcut.

X-TRAIL

Geniş ailelerin tercihi olan Nissan X-Trail modelinde temmuz ayı boyunca 100 bin TL'lik nakit alım desteği sunuluyor.