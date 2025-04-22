Nissan, Türkiye'de hafif ticari araç pazarına geri döndü: Karşınızda Townstar

Haber Merkezi

Japon otomotiv devi Nissan, Türkiye'deki hafif ticari araç segmentine uzun bir aranın ardından güçlü bir dönüş yaptı.

İstanbul'da düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle tanıtılan yeni nesil kompakt hafif ticari araç modeli Nissan Townstar, hem içten yanmalı benzinli motor seçenekleri hem de tamamen elektrikli versiyonuyla tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Yeni Nissan Townstar, panelvan ve kombi (binek) olmak üzere farklı kasa tipleriyle geliyor ve 20'den fazla teknolojik özelliği bünyesinde barındırıyor.

ELEKTRİKLİ NISSAN TOWNSTAR

Nissan Townstar'ın tamamen elektrikli versiyonu, sürdürülebilirlik ve düşük işletme maliyetlerini ön planda tutuyor.

45 kWh kapasiteli bataryası, akıllı enerji yönetim sistemi ve gelişmiş batarya termal soğutma teknolojisi sayesinde verimli bir kullanım vadediyor.

Özellikle şehir içi kullanım için optimize edilen elektrikli Nissan Townstar, ürettiği 245 Nm tork ile atak bir performans sergilerken, 382 kilometreye varan menziliyle de dikkat çekiyor.

TASARIM

Van versiyonunun 4910 mm uzunluğundaki L2 seçeneği, 4,9 metreküplük geniş bir kargo hacmi sunarken, 845 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip.

Nissan Townstar'ın tamamen elektrikli kombi versiyonu ise beş yolcuya kadar oturma kapasitesi ve geniş bagaj hacmiyle hem iş hem de aile kullanımı için uygun bir profil çiziyor.

Kabin içinde kullanılan modern malzemeler, LED farlar, Kumiko desenli aerodinamik ön ızgara ve V-motion tasarım detayları, aracın şık ve modern görünümünü tamamlıyor.

NISSAN TOWNSTAR FİYAT LİSTESİ

Nissan, yeni Nissan Townstar için oldukça iddialı bir fiyatlandırma stratejisi belirlemiş görünüyor. Hatta lansmanda aracın fiyatının, segmentin popüler modellerinden Fiat Doblo'dan bile daha avantajlı olduğu vurgulandı.

Benzinli Nissan Townstar Van versiyonu 999 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, en üst donanım ve otomatik şanzımanlı L2 Tekna versiyonu 1 milyon 314 bin 900 TL'ye ulaşıyor.

Elektrikli Van versiyonları ise 1 milyon 809 bin 900 TL (EV L2 Tekna) fiyat etiketlerine sahip.

Elektrikli Combi versiyonları ise donanıma göre 1 milyon 879bin 900 TL'den başlıyor.