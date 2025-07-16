Nissan yeni e-Power teknolojisini tanıttı: 1200 km menzil sunuyor

Japon otomotiv devi Nissan, imza teknolojilerinden biri olan e-POWER sisteminin en gelişmiş versiyonunu tanıttı.

Kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlanan yeni nesil sistem, daha iyi yakıt verimliliği, daha düşük emisyon ve daha rafine bir sürüş vaat ediyor.

DAHA VERİMLİ VE DAHA SESSİZ BİR SÜRÜŞ

Almanya'nın önde gelen otomobil derneği ADAC tarafından yapılan bağımsız testler, yeni sistemin gerçek dünya koşullarında yüzde 16'ya kadar daha iyi yakıt ekonomisi sunduğunu gösteriyor.

Ayrıca yapılan iyileştirmeler sayesinde, otoyol sürüşü sırasında motor devri düşürülerek daha sessiz bir kabin ortamı sağlanıyor.

YENİ TEKNOLOJİ İLK OLARAK QASHQAI'DE

1200 kilometreye kadar menzil sunması beklenen yeni nesil e-POWER sistemiyle donatılmış ilk model, Nissan'ın popüler SUV'u Qashqai olacak.

Yeni Qashqai, Eylül 2025'ten itibaren Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.