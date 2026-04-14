Nissan Z, 2030 yılında yeni nesline kavuşacak

Japon otomotiv devi Nissan, sevilen spor otomobili Z'nin yeni nesli için tarihleri oldukça ileriye attı.

Şirket, yepyeni bir jenerasyon üretmek yerine mevcut aracın miras temelli özel versiyonlarını satışa sunmaya hazırlanıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ YIL ÖZEL SERİLER GELECEK

Nissan Amerika Kıdemli Başkan Yardımcısı Ponz Pandikuthira, önümüzdeki üç yıl boyunca araca ait özel seriler sunacaklarını belirtti.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından yeni neslin nasıl görüneceği konusunda aktif olarak görüşmelere başlanacağı ifade edildi.

SATIŞLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıl 5 binden fazla satarak yüzde 73,4 oranında dikkat çekici bir büyüme yakalayan modelin satışlarının, makyajlı 2027 versiyona geçiş nedeniyle 2026 yılında doğal bir düşüş yaşaması öngörülüyor.

Niş bir araç konumunda olan spor otomobilin üretim rakamları da müşteri taleplerini dengelemek adına azaltılıyor.

ÖNCE YENİ GT-R TANITILACAK

Yeni nesil Z'nin piyasaya sürülmesinden önce, markanın 2030 yılından evvel yeni nesil GT-R modelini tanıtması bekleniyor.

ABD pazarında 2023 model yılıyla çıkış yapan ve henüz sadece dört yıldır satışta olan mevcut Z serisi, bir süre daha markanın temsilcisi olmaya devam edecek.