Nissan'da kriz: 10 binden fazla çalışan işten çıkarılacak

Haber Merkezi

Japonya merkezli otomotiv üreticisi Nissan, maliyetleri düşürmek ve küresel operasyonlarını yeniden yapılandırmak amacıyla 10 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Japon kamu yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, bu yeni kesintilerle birlikte toplam işten çıkarma sayısı 20 bine yaklaşacak ve bu da şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 15'ine denk gelecek.

İŞTEN ÇIKARMALAR MALİYETLERİ DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYOR

NHK'nin haberine göre, daha önce açıklanan küçülme adımlarına ek olarak planlanan yeni işten çıkarmalar, Nissan’ın üretim ve operasyonel maliyetlerini düşürme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirketin bu adımla operasyonel verimliliğini artırması bekleniyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ KRİZ NISSAN'I ETKİLİYOR

Küresel otomotiv sektöründe yaşanan talep daralması, yüksek maliyetler ve elektrikli araç dönüşümüne adaptasyon süreci, Nissan gibi geleneksel üreticileri iş gücü planlamalarını yeniden gözden geçirmeye zorluyor.

Bu zorlu koşullar, şirketin işten çıkarma gibi radikal kararlar almasına neden oluyor.

RESMİ AÇIKLAMA VE DETAYLAR YAKINDA NETLEŞECEK

Nissan'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, işten çıkarmalara ilişkin daha fazla detayın ve planın önümüzdeki dönemde şirket tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.