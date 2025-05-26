Nissan'dan dev hamle: 20 bin kişilik işten çıkarma 418 milyon dolara mal olacak

Haber Merkezi

Japon otomotiv devi Nissan, küresel çapta yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle büyük bir yeniden yapılanma sürecine girdi.

Şirket, 20 bin kişinin işten çıkarılmasının bu mali yılda kendilerine 418 milyon dolara mal olacağını tahmin ediyor.

Bu açıklama, Nissan'ın mart ayında sona eren 2024 mali yılında 4,5 milyar dolar net zarar açıklamasının ardından geldi.

YENİDEN YAPILANMA VE MALİYETLER

Bloomberg tarafından görülen bir görüşme dökümüne göre, işten çıkarmalar için yapılacak harcamalara ilişkin tahmin, bu ayın başlarında Mali İşler Müdürü Jeremie Papin tarafından analistlerle paylaşıldı.

Ek maliyetlerin 1 Nisan'da başlayan mevcut mali yıla yansıtılacağı kaydedildi. Şirket, 20 bin kişiyi işten çıkarmanın yanı sıra 17 fabrikasından 7'sini de kapatacağını açıklamıştı.

Papin'in aktardığına göre, işten çıkarmaların ve fabrika kapanışlarının nerede yapılacağına henüz karar verilmedi.

Çinli otomobil üreticileriyle artan rekabetin baskısı altında kalan Nissan'ın, sektörün bir diğer Japon devi Honda ile birleşme girişimleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir beklenen ancak başarıya ulaşamayan Honda birleşmesi nedeniyle Nissan CEO'su Makoto Uchida istifa ettiğini duyurmuştu.

Nissan Motor, mart ayı sonunda istifa eden Makoto Uchida'nın yerine Ivan Espinosa'yı yeni CEO olarak atadı.

Nisan ayında göreve gelen İcra Kurulu Başkanı Ivan Espinosa ve yönetim ekibi Nissan'ı son on yılların en kötü krizinden kurtarmakla görevlendirildi.

Espinosa, Nissan'ın yeni ortaklıklar kurmaya istekli olduğunu ancak yeniden ayağa kalkmak için yardıma ihtiyacı olmadığını belirtti.