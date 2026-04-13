Nissan'ın yeni elektrikli SUV modeli NX8 ön sipariş rekoru kırdı

Japon otomotiv devi Nissan'ın Çin'deki ortak girişimi Dongfeng Nissan ile birlikte geliştirdiği yeni elektrikli SUV modeli NX8, resmi olarak ön siparişe açıldı.

Şirketin amiral gemisi modellerinden Rogue ve Ariya'yı boyutlarıyla gölgede bırakan bu araç, 8 bin 423 adetlik ilk yarım saat siparişiyle pazara çok hızlı bir giriş yaptı.

ULTRA HIZLI ŞARJ VE BİN 450 KİLOMETRE MENZİL

Tianyan Mimari 2.0 adlı 800V platform üzerine inşa edilen NX8, 5C ultra hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 12 dakikada doldurabiliyor.

Tamamen elektrikli versiyonunda 650 kilometre menzil sunan araç, benzin motoruyla desteklenen uzun menzilli versiyonunda ise toplam 1.450 kilometre yol katedebiliyor.

Yeni nesil SUV modelinin minimalist iç mekanında çift 15,6 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve devasa bir 62 inçlik artırılmış gerçeklik göstergesi kullanıcıları karşılıyor.

Tavana entegre edilen LiDAR ve 29 farklı sensörle donatılan araç, otonom navigasyon ve tam senaryolu akıllı park asistanı gibi üst düzey sürüş yetenekleri barındırıyor.

Sınırlı bir süre için 22 bin ila 30 bin 800 dolar arasında değişen oldukça rekabetçi fiyatlarla satışa sunulan aracın, hibrit versiyon teslimatlarının mayıs ayında başlaması planlanıyor.

Markanın şimdiye kadarki en gelişmiş otomobili olan NX8, ilerleyen dönemlerde Avrupa ve Avustralya başta olmak üzere birçok küresel pazara ihraç edilecek.