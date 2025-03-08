Ölümcül patlama nedeniyle Toyota Rav4 üretimi sonlandı

Haber Merkezi

Perşembe günü Toyota City'deki Chuo Spring Co.'da yaşanan patlama, bir işçinin hayatını kaybetmesine ve iki işçinin de yaralanmasına yol açtı.

Bu üzücü olay, Toyota'nın üretim hatlarını durdurmasına neden oldu. Toyota, 10 Mart Pazartesi günü itibarıyla iki fabrikasında, üç üretim hattında üretime ara verme kararı aldı.

Bu durum, özellikle RAV4 ve Harrier modellerinin üretimini olumsuz etkiledi. Toyota, durumun ciddiyetini koruduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

SÜRE BELİRSİZ

Toyota, üretim duraklamasının ne kadar süreceği konusunda henüz net bir bilgi vermedi. Şirket yetkilileri, durumun yeniden değerlendirileceğini ve gelişmelere göre hareket edileceğini belirtti.

Özellikle RAV4 modelinin üretimindeki aksamalar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tedarik zincirini de etkileyebilir.

Geçen yıl ABD'de satılan RAV4'lerin yaklaşık yüzde 21'inin Japonya'dan ithal edildiği göz önüne alındığında, uzun süreli bir duraklama ciddi sorunlara yol açabilir.

Bu olay, Toyota'nın tedarik zincirinde yaşadığı ilk aksaklık değil. Ekim 2023'te bir tedarikçide meydana gelen patlama, şirketin sekiz fabrikasını ve 13 üretim hattını 10 gün süreyle durdurmasına neden olmuştu.

Bundan birkaç ay önce de Toyota, üretim sistemindeki teknik bir aksaklık nedeniyle Japonya'daki tüm montaj tesislerinde üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.