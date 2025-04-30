Opel Corsa'nın mevcut nesli 1 milyon satış barajını aştı

AA & Ensonhaber

Alman otomobil devi Opel'in küçük sınıftaki en çok satan modeli Opel Corsa, hem müşterilerin hem de otomotiv uzmanlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Zaragoza kentindeki üretim hattından 2019 yılında inen mevcut F nesli Opel Corsa, kısa sürede yakaladığı önemli satış ivmesiyle dünya genelinde 1 milyon adetten fazla müşteriye ulaştı.

Bu başarı, modelin popülerliğinin ve segmentindeki güçlü konumunun bir göstergesi. Hatta Opel Corsa'ya olan talep, 2025 yılının ilk çeyreğinde de artış göstermeye devam etti.

TOPLAM SATIŞLAR 15 MİLYONA DAYANDI

İlk neslin 1982'deki tanıtımından bu yana ise dünya genelinde yaklaşık 15 milyon adet Opel Corsa satıldığı belirtiliyor.

Mevcut nesil Opel Corsa, özellikle Avrupa pazarlarında dikkat çekici bir başarı grafiği çiziyor. Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA) istatistiklerine göre, model son 4 yıldır üst üste ülkenin en çok satan küçük sınıf otomobili oldu.

Opel Corsa, 2021'den 2023'e kadar üç yıl art arda Birleşik Krallık'ta da kendi segmentinin en çok satan otomobili olmayı başardı.

Model, 2025 yılının ilk çeyreğinde de bu iki önemli pazarda B segmenti liderliğini sürdürdü.

Ayrıca, Ocak-Mart 2025 döneminde Hırvatistan, Hollanda, Norveç ve Slovenya'da segmentinde ilk 3'te yer alan Opel Corsa, Yunanistan'da ise 2023 yılında tüm binek otomobil pazarının en çok satılan modeli unvanını elde etti.

OPEL CEO'SU: "MÜŞTERİLER BU OTOMOBİLİ SEVİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel & Vauxhall Üst Yöneticisi (CEO) ve Stellantis Almanya Genel Müdürü Florian Huettl, mevcut nesilden elde edilen bir milyon adetlik satış rakamının, müşterilerin bu otomobili ne kadar çok sevdiğinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti. Huettl, başarının sırrını modelin özelliklerinde gördüğünü ifade etti.