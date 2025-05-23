Opel duyurdu: Mokka'ya 3 yeni renk seçeneği geliyor

AA & Ensonhaber

Opel, cesur ve yalın tasarım diliyle güncellenen Mokka modeline üç yeni gövde rengi ekledi.

"Kolibri mavisi" ve "tropikal yeşil" gibi metalik renk seçenekleri ile sade tonlu "grafik gri", Mokka'nın karakteristik görünümüne yeni bir güç katıyor.

Bu renkler, opsiyonel karbon siyahı tavan ve siyah motor kaputuyla birleşerek dikkat çekici bir kontrast oluşturuyor.

MOKKA'NIN AYIRT EDİCİ RENK SEÇENEKLERİ

Her biri 15 bin liralık tavsiye edilen satış fiyatıyla sunulan bu yeni renkler, Mokka'nın kimliğini vurguluyor.

Kolibri mavisi, modelin karakterini öne çıkarırken; "grafik gri" daha yalın ama iddialı bir görünüm arayanlar için ideal.

Sürdürülebilir mobiliteyi yenilikçi bir yaklaşımla yansıtmak isteyen müşteriler için ise "tropikal yeşil" öne çıkıyor. Bu renk, Opel'in "Çevre Dostu Yenilik" felsefesini simgeliyor.

Yeni Mokka'nın gövdesinde krom tasarım detaylarına bilinçli olarak yer verilmezken, iç mekanda geri dönüştürülmüş malzemeler içeren kumaşlar ve döşemeler tercih edildi.

Yeni dijital bilgi-eğlence sistemi, yenilenen modelin sürüş deneyimini tamamlıyor. Opel SUV Ürün Yönetim Departman Lideri Nikola Kalabic, yeni modelin her açıdan iddialı ve dikkat çekici bir duruş sergilediğini belirterek, müşterilerin kendi kişiliklerini yansıtan renkleri özgürce seçebileceklerini ifade etti.