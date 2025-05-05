Opel modellerinde mayıs ayına özel kampanyalar

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Alman otomotiv devi Opel, mayıs ayında da binek ve hafif ticari araç (HTA) modellerinde müşterilerine cazip satın alma koşulları ve uygun finansman seçenekleri sunuyor.

BİNEK MODELLERDE KAMPANYALAR

Markanın sportif tasarımlı B hatchback modeli Opel Corsa için 150 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

İlerici ve yalın tasarım öğelerini taşıyan C hatchback modeli Opel Astra da aynı kredi koşullarıyla (150 bin TL, 12 ay, yüzde 0 faiz) satın alınabiliyor.

Yenilenen dış tasarımı, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle öne çıkan SUV modeli Yeni Mokka için de 150 bin TL'ye 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Yeni Grandland ise, hibrit versiyonda Edition ve GS, elektrikli versiyonda ise GS donanım seviyelerinde 1 milyon 861 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 250 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi imkanı ile müşterilerle buluşuyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERE ÖZEL FIRSATLAR

Gelecek dönemde tüm modellerinin elektrikli ve hibrit versiyonlarını sunmaya hazırlanan Opel, mevcut elektrikli modelleri için de avantajlı finansman olanakları sağlıyor.

Opel Corsa’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik (GS donanım seviyesinde), 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

Performansıyla da dikkat çeken Opel Astra Elektrik modeli de yine GS donanım seviyesinde, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor.