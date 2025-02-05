Otokar, 2024'te Türkiye'de en çok satılan otobüs olmayı başardı

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Otokar, 2024 yılında da otobüs pazarında liderliğini korudu.

Şirket, 6 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluklardaki otobüsleri, çevre dostu, alternatif yakıtlı ve otonom araçlarıyla geniş bir ürün gamına sahip. Bu çeşitlilik, Otokar'ın farklı ihtiyaçlara cevap verebilmesini sağlıyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de satılan her üç otobüsten biri, Otokar markasını taşıyor. Bu, şirketin pazarın ne kadar büyük bir bölümüne hakim olduğunu gösteriyor.

Üretim adetleriyle Avrupa'nın otobüs üreten şirketleri arasında dördüncü sırada yer alan Otokar, 2024 yılında Sakarya'daki fabrikasında 30 bininci Sultan otobüsü ve 5 bininci Atlas kamyonunu üretti. Bu, şirketin üretim gücünü ve başarısını simgeliyor.

EN ÇOK SATAN OTOBÜS: OTOKAR SULTAN

Uzun yıllardır Türkiye'nin en çok satan küçük otobüs markası olan Otokar Sultan, 2024 yılında da bu unvanını korudu.

Üstün konforu ve özellikleriyle turizm ve servis taşımacılığının öncelikli tercihi olmaya devam etti. Otokar Sultan, kullanıcıların beğenisini kazanarak pazarın en çok tercih edilen aracı oldu.