Otomotivde kriz sürüyor: Volvo, 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Haber Merkezi

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, devam eden yeniden yapılanma programının bir parçası olarak yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Volvo Cars'dan yapılan açıklamaya göre, şirket daha önce açıkladığı tasarruf programını genişletecek. İşten çıkarmaların temelde İsveç'teki idari işleri etkileyeceği belirtildi.

Söz konusu işten çıkarma planı, şirketin tüm idari personelinin yaklaşık yüzde 15'ini temsil ediyor.

Volvo Cars, yarısından fazlası İsveç'te olmak üzere dünya çapında 43 bin 800 kişiyi istihdam ediyor.

Çinli Geely Holding tarafından kontrol edilen Volvo, yüksek maliyetler, elektrikli otomobillere olan talepteki düşüş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi planlarına ilişkin belirsizlikle mücadele ediyor.

CEO'DAN AÇIKLAMA VAR

Volvo, bu yeniden yapılanma sürecinden 1,5 milyar İsveç kronuna (yaklaşık 140 milyon dolar) varan maliyet bekliyor.

Şirket, Nisan 2025'te 18 milyar kronluk kapsamlı bir tasarruf programı açıklamıştı. Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Otomotiv endüstrisi zorlu bir dönemin ortasında. Bunun üstesinden gelmek için nakit akışı üretimimizi iyileştirmeli ve maliyetlerimizi yapısal olarak düşürmeliyiz." ifadelerini kullandı.