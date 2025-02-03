Peugeot E-208 ve E-308 en verimli otomobiller oldu

AA & Ensonhaber

Peugeot, bağımsız test kuruluşu ADAC tarafından gerçekleştirilen Ecotest 2024'te büyük bir başarıya imza attı.

Elektrikli modelleri E-208 ve E-308, 84 model arasında sırasıyla birinci ve ikinci oldu. Peugeot, bu sonuçlarla Avrupa'nın en verimli elektrikli araçlarını ürettiğini kanıtladı.

ECOTEST NEDİR

ADAC Ecotest, Avrupa pazarındaki otomobillerin verimliliğini gerçek sürüş koşullarında ölçen bağımsız bir test.

Her yıl gerçekleştirilen Ecotest, tüketicilere çevre dostu ve ekonomik araçlar konusunda rehberlik ediyor.

ENERJİ TÜKETİMİ VE MENZİL

Peugeot'nun elektrikli modelleri, düşük enerji tüketimi ve uzun menzil ile dikkat çekiyor:

E-208: 16 kWh/100 km enerji tüketimi, 410 km menzil (WLTP)

E-308: 16,3 kWh/100 km enerji tüketimi, 413 km menzil (WLTP)

E-2008: 17,9 kWh/100 km enerji tüketimi, 406 km menzil (WLTP)

PEUGEOT'NUN ELEKTRİKLİ VİZYONU

Peugeot, Ecotest 2024'teki başarısıyla Avrupa'nın en verimli elektrikli araçlarını ürettiğini göstermiş oldu.

Şirket, tamamen elektrikli 12 modelle geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Yeni E-3008, 700 km menziliyle SUV segmentinde en uzun menzili sunuyor.