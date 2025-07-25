Peugeot'dan ÖTV değişikliği hamlesi: Yeni fiyatlar belli oldu

Türkiye'de yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil markaları, fiyat listelerini güncellemeye devam ediyor.

Peugeot, temmuz ayı için yayınladığı yeni listede otomobillerin güncel fiyatlarını paylaştı.

ÖTV ORANLARI NASIL DEĞİŞTİ

İçten yanmalı motorlu otomobiller için ÖTV dilimleri değişmişti. Yeni vergi dilimleri artık yüzde 70'ten başlayıp, aracın matrahına ve motor hacmine göre yüzde 220'ye kadar yükseliyor.

Yapılan bir diğer önemli değişiklik ise motor hacmi eşiğinin 1300 cc ve altından, 1400 cc ve altına yükseltilmesi oldu.

Bu durum, bazı yerli üretim otomobillerin daha düşük olan yüzde 70-75'lik ÖTV dilimine girmesine olanak tanıyarak fiyatlarını düşürecek.

GÜNCEL PEUGEOT FİYATLARI

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, yeni ÖTV düzenlemesi sonrası temmuz ayı fiyat listesini güncelledi ve 408 ile 2008'in başlangıç fiyatları hariç neredeyse tüm modellerine zam yaptı.

Yeni listeye göre, e-208, e-308, yeni 3008 ve yeni 5008 gibi modellerin başlangıç fiyatlarında gözle görülür artışlar yaşandı.

BAŞLANGIÇ FİYATI AYNI KALAN MODELLER

Listede başlangıç fiyatı değişmeyen 408 ve 2008 modellerinde ise farklı bir durum söz konusu.

Bu iki modelin başlangıç paketleri aynı kalsa da, üst donanım seçeneklerinin fiyatlarına zam yapıldığı belirtildi.

e-208: 1 milyon 632 bin TL > 1 milyon 853 bin 696 TL

e-308: 1 milyon 893 bin 500 TL > 2 milyon 198 bin TL

408: 2 milyon 132 bin TL > 2 milyon 132 bin TL

2008: 2 milyon 83 bin TL > 2 milyon 83 bin TL

Yeni 3008: 2 milyon 594 bin 500 TL > 2 milyon 738 bin 255 TL

Yeni 5008: 2 milyon 975 bin TL > 3 milyon 139 bin 894 TL