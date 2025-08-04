Porsche, 2028 yılında yeni bir SUV modeli tanıtacak

Alman spor otomobil üreticisi Porsche, popüler SUV modeli Macan'ın ilk neslinin yerini alacak yeni bir model üzerinde çalıştığını resmen duyurdu.

CEO Oliver Blume, tamamen yeni benzinli ve hibrit SUV modelinin 2028 yılına kadar piyasaya çıkacağını açıkladı.

NEDEN YENİ BİR MODELE İHTİYAÇ DUYULDU

İlk nesil Macan'ın üretimi, Avrupa'daki yeni güvenlik regülasyonlarını karşılayamadığı için 2026'da tamamen sona erecek.

Yeni model, elektrikli Macan'ı tercih etmeyen ve içten yanmalı motora sahip bir Porsche SUV isteyen müşteriler için bu boşluğu dolduracak.

AUDI Q5 PLATFORMUNU KULLANABİLİR

Yeni SUV'un, maliyetleri düşürmek amacıyla Volkswagen Grubu'nun yeni Audi Q5'te de kullanılan PPC platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

Porsche, yeni modelin adının kesinlikle Macan olmayacağını, bu ismin artık sadece tamamen elektrikli modele ait olacağını da vurguladı.