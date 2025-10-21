Porsche CEO'su Oliver Blume görevi bırakıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Porsche yönetiminde zirve değişikliği yaşanıyor. Markanın tam 10 yıldır CEO’luk görevini yürüten Oliver Blume, koltuğunu devretmeye hazırlanıyor.

YENİ CEO MICHAEL LEITERS OLABİLİR

Alman medyasına yansıyan haberlere göre Blume’un yerine, McLaren Automotive’in eski CEO'su ve eski bir Porsche yöneticisi olan Michael Leiters geçecek. Blume ise Volkswagen Grubu’ndaki CEO’luk görevini sürdürmeye devam edecek.

HİSSEDARLAR FİNANSAL GİDİŞATTAN MEMNUN DEĞİL

Hissedarlar, Blume'un hem Volkswagen Grubu'nu hem de Porsche'yi aynı anda yönetmesinin zorlayıcı olduğunu düşünüyordu.

Bu görüşü, Blume döneminde VW hisselerindeki yüzde 30'luk düşüş ve Porsche hisselerinin 2022'deki halka arzından bu yana neredeyse yarıya inmesi destekliyor.

BLUME DÖNEMİNİN SON İMZASI: YENİ 911 TURBO S

Blume döneminin son büyük haberi ise elektrik destekli (eTurbo) yeni 911 Turbo S oldu. 3.6 litrelik altı silindirli hibrit motora sahip model, toplam 701 beygir güç üretiyor.

Sekiz vitesli şanzıman ve dört çeker sistemine sahip araç, 0’dan 96 km/s hıza sadece 2,4 saniyede ulaşıyor.

Yaklaşık 270 bin dolar başlangıç fiyatına sahip model, Coupe ve Cabriolet versiyonlarıyla sunuluyor.