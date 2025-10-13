Porsche satışları ilk 9 ayda yüzde 6 geriledi

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, bu yılın ilk dokuz ayında küresel araç teslimatlarında düşüş yaşadığını açıkladı.

Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6'lık bir düşüşle toplamda 226 bin 260 araç teslim etti.

EN BÜYÜK DARBE ÇİN PAZARINDAN GELDİ

Küresel performansı olumsuz etkileyen ana faktör, Çin pazarındaki zayıflama oldu. Porsche'nin Çin’deki satışları yüzde 26 azalarak 43 bin 280 adede geriledi.

Şirket, bu düşüşü yerel üreticiler arasındaki yoğun fiyat rekabetine, zayıflayan konut piyasasına ve lüks tüketimi sınırlayan ekonomik yavaşlamaya bağladı.

Avrupa pazarında (Almanya hariç) teslimatlar yüzde 4, Almanya'da ise yüzde 16 oranında geriledi.

KUZEY AMERİKA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu genel düşüş tablosuna rağmen, Kuzey Amerika markanın en güçlü bölgesi olmaya devam etti.

Bu pazarda Porsche'nin teslimatları yüzde 5 artışla 64 bin 446 araca yükseldi.