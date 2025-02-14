Porsche yüzlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Haber Merkezi

Alman otomobil üreticisi Porsche, zorlu ekonomik koşullar ve elektrikli araç talebindeki düşüş nedeniyle 1900 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Bu karar, şirketin maliyetleri düşürme ve operasyonlarını yeniden yapılandırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR NERELERDE OLACAK

Porsche, işten çıkarmaların Almanya'daki Zuffenhausen ve Weissach tesislerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Bu iki tesiste, şirketin toplam çalışan sayısının yüzde 15'inin işine son verilecek.

ŞİRKET, GÖNÜLLÜ ÖNLEMLER ALMAYI PLANLIYOR

Porsche, işten çıkarmaların mümkün olduğunca gönüllü olmasını sağlamak için çeşitli önlemler almayı planlıyor.

Bu önlemler arasında erken emeklilik ve kıdem tazminatı paketleri gibi seçenekler yer alıyor. Ayrıca şirket, yeni işe alımlarda kısıtlayıcı bir yaklaşım benimseyecek.

Porsche'nin işten çıkarma kararında, elektrikli araç talebindeki düşüş önemli bir rol oynadı.

Şirket, son yıllarda elektrikli araçlara olan ilginin azalması ve Çin pazarındaki teslimatlarının gerilemesi nedeniyle zorluklar yaşıyor.

PORSCHE, STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİYOR

Elektrikli araç talebindeki düşüş, Porsche'nin strateji değişikliği yapmasına neden oldu. Şirket, bu yıl 800 milyon euroluk bir yatırımla daha fazla içten yanmalı motor ve plug-in hibrid model geliştirmeye odaklanacak.

Porsche, zorlu bir dönemden geçiyor. Satışlardaki düşüş, karlılığın azalması ve üst düzey yöneticilerin görevden alınması, şirketin geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

ABD'de 911 ve Cayenne modellerine olan talep devam etse de şirketin tamamen ithalata bağımlı olması risk oluşturuyor.