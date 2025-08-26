Porsche'den elektrikli araç kararı: Üretim durduruldu

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, elektrikli araçlara yönelik zayıflayan küresel talep nedeniyle önemli bir stratejik değişikliğe gittiğini açıkladı.
Şirket, yüksek performanslı pil üretimi için kurduğu iştiraki Cellforce'taki üretim planlarını durdurma kararı aldı.
ÜRETİMDEN AR-GE'YE GEÇİŞ
Porsche, 300 kişinin görev yaptığı Cellforce'u bağımsız bir araştırma-geliştirme birimine dönüştüreceğini duyurdu.
Bazı çalışanların Porsche'nin ana pil birimi PowerCo'ya aktarılması ve Cellforce'un uzmanlığının yeni pil birimi V4Smart'a katkı sağlaması bekleniyor.
YETERSİZ TALEP GEREKÇESİ
Porsche Yönetim Kurulu Üyesi Michael Steiner, kararın arkasındaki temel neden olarak "küresel ölçekte yetersiz talep" nedeniyle planlanan maliyet pozisyonuna ölçeklendirmenin mümkün olmamasını gösterdi.
Şirket, daha önce nisan ayında da üretim kapasitesini artırma planlarından vazgeçmişti.