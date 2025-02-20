Renault, 2024'te ne kadar kazandığını açıkladı

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Fransız otomobil üreticisi Renault, 2024 yılında beklentileri aşan bir performansa imza attı.

Şirketin işletme kârı yüzde 3,6 artarak 4,3 milyar euroya ulaşırken, gelirleri de yüzde 7,4 artışla 56,2 milyar euro oldu.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNDE

Renault'un 2024 yılı için işletme kârı beklentisi 4,2 milyar euro seviyesindeydi. Ancak, şirket bu beklentiyi aşarak 4,3 milyar euro işletme kârı elde etti.

Benzer şekilde, gelir beklentisi 54,5 milyar euro iken, Renault 56,2 milyar euro gelir elde ederek beklentilerin üzerine çıktı.

NET KÂRDA DÜŞÜŞ

Renault'un Nissan'daki hisselerini elden çıkarması ve bazı yatırımlarında değer düşüklüğü yaşaması nedeniyle net kâr 752 milyon euroya geriledi.

2023 yılında 2,2 milyar euro olan net kâr, 2024'te önemli bir düşüş yaşadı.

TEMETTÜ ARTIRILDI

Şirket, 2024 yılı için hisse başına temettü ödemesini 2,2 euroya çıkaracağını duyurdu. 2023 yılında 1,85 euro olan temettü, 2024'te artırılarak hissedarlara daha fazla getiri sağlanacak.