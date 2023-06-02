Sadece 333 adet üretilecek! Volkswagen Golf R 333 Limited Edition tanıtıldı Volkswagen, sadece 333 adet üretilecek Golf R 333 Limited Edition modelinin örtüsünü kaldırdı.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 333 adet üretilecek Golf R versiyonunu görücüye çıkardı..

Dört tekerlekten çekişli özel model 333 PS (245kW) güç ve 420 Nm tork üretiyor.

Golf R 333 Limited Edition 0'dan 100 km/sa hıza 4,6 saniyede çıkarken, maksimum 270 km/sa hıza ulaşıyor.

Metalik sarı rengi, siyah tavanı ve 333 logolarıyla gelen araçta, IQ.LIGHT LED matris farlar ve en üst sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

Araç gücü yalnızca ön ve arka akslar arasında değil, iki arka teker arasında da dağıtan bir sistemle geliyor.

Bu da virajlarda araca ekstra bir sportiflik kazandırıyor. Yarış pistleri için tasarlanan drift ve özel sürüş profilleri ekstra sürüş keyfi sunuyor.

Almanya’da 2 Haziran’dan itibaren siparişler alınmaya başlanacak ve eylül ayında üretime geçilecek.

Fiyatı belli oldu

Golf R 333'ün 76 bin 410 euroluk satış fiyatıyla piyasaya sunulacağı açıklandı.