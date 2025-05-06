Sadece 5 adet üretildi: Mustang Daytona açık artırmaya çıkıyor

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Bu gördüğünüz, sıradan bir Ford Mustang değil. Ford Mustang Daytona ismini taşıyan bu özel konsept araç, "Cars and Concepts" adlı bir şirket tarafından Ford için üretilen sadece 5 örnekten biri olma özelliğini taşıyor.

Ford, 1979 yılı boyunca Chicago, Detroit ve New York Otomobil Fuarlarında bu konseptleri sergileyerek, o dönemde henüz yeni olan Fox Body platformlu Ford Mustang ile nelerin yapılabileceğini otomobil tutkunlarına göstermişti.

Daytona konsepti, temel aldığı seri üretim Fox Body Ford Mustang modeline pek benzemiyor.

Turuncuya çalan hafif kırmızı rengi ve kendine özgü gövde panelleri, araca fabrikadan çıkan standart modele kıyasla daha yumuşak ve akıcı bir görünüm kazandırıyor.

"Daytona" isminin ise muhtemelen aracın ön ve arka kısmındaki karartılmış far/stop grubu kapaklarından esinlenildiği düşünülüyor.

DÖNEMİN TASARIM İZLERİ VE ÖZEL DETAYLAR

Izgaranın ortasına işlenmiş Ford Mustang logosu, ince telli jantlar ve Targa tipi tavan panelleri gibi detaylar, aracın 1970'lerin sonundaki tasarım anlayışını yansıtıyor. Bu konsept, o dönemin stilini ve Ford Mustang'in potansiyelini bir araya getiriyor.

Mekanik olarak konsept, Fox Body Ford Mustang'in bilindik 5.0 litrelik V8 motorunu ve 4 ileri manuel şanzımanını taşıyor.

Güç ünitesinde veya aktarma organlarında herhangi bir modifikasyon yapılıp yapılmadığı bilinmese de süspansiyon sisteminin özel bir ince ayardan geçtiği belirtildi.

İÇ MEKAN VE RESTORASYON GEÇMİŞİ

Aracın iç mekanı tamamen krem rengiyle donatılmış durumda. Deri yarış koltukları (kova tipi), deri dikişli direksiyon simidi, dönemin radyosu ve yolcu tarafındaki ön panele damgalanmış Daytona logosu iç mekandaki detaylar arasında yer alıyor.

Söz konusu bu özel Ford Mustang Daytona konsepti, 1979'daki otomobil fuarı turunun ardından tam 20 yılını Michigan'daki Henry Ford Müzesi'nde geçirdi.

Daha sonra 2005 yılında küçük çaplı bir restorasyon gören araç, yakın zamanda 2024 Cincinnati Concours d'Elegance etkinliğine hazırlanırken kapsamlı bir restorasyondan daha geçti ve bu etkinlikte "Üstünlük Ödülü" kazandı.

AÇIK ARTIRMA 15 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Şimdi ise bu nadide Ford Mustang Daytona konsepti, 15 Mayıs'ta başlayacak olan Mecum Indy 2025 müzayedesinde satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Aracın açık artırmada yaklaşık 100 bin dolar seviyesinde bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.