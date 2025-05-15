Sam Altman açıkladı: Z kuşağı hayat kararlarını ChatGPT'ye danışmadan almıyor

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OpenAI CEO'su Sam Altman, Sequoia Capital'in AI Ascent etkinliğinde yaptığı konuşmada, Z kuşağının (1997-2012 arası doğanlar) önemli hayat kararları için ChatGPT'ye başvurduğunu ve bu genç kullanıcıların sohbet robotunu sadece sıradan sohbetler için değil, bir yol gösterici olarak kullandığını açıkladı.

Altman'a göre, bu durum genç neslin yapay zekayı günlük yaşamlarına ne kadar entegre ettiğini gösteriyor.

Z KUŞAĞI CHATGPT'Yİ DİJİTAL SIRDAŞ OLARAK KULLANIYOR

Sam Altman, Z kuşağının ChatGPT'ye olan bağımlılığını vurgulayarak, "ChatGPT'ye ne yapmaları gerektiğini sormadan hayatlarında pek karar almıyorlar." dedi.

Altman, genç kullanıcıların ChatGPT'yi hayatlarına karmaşık şekillerde dahil ettiğini ve onu bir işletim sistemine benzettiğini belirtti.

Bu kullanıcıların, yapay zeka etrafında karmaşık iş akışları oluşturdukları, onu dosyalara bağladıkları ve karmaşık komutları ezberledikleri ifade ediliyor.

FARKLI YAŞ GRUPLARI YAPAY ZEKAYI FARKLI AMAÇLARLA KULLANIYOR

Sam Altman, farklı yaş gruplarının ChatGPT'yi kullanma biçimlerindeki çeşitliliğe dikkat çekerek, eski nesillerin onu Google alternatifi olarak gördüğünü, 20'li ve 30'lu yaşlardakilerin ise bir hayat danışmanı olarak algıladığını söyledi.

Üniversite öğrencilerinin ise yapay zekayı bir işletim sistemi gibi ele aldığı, hatta 13-17 yaş arası gençlerin bile okul ödevleri için ChatGPT kullanımını önemli ölçüde artırdığı belirtiliyor.