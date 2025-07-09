Sektör toparlanıyor: Çin'deki otomobil satışları haziranda yüzde 18 arttı

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'den, sektördeki toparlanmanın güçlendiğine dair önemli veriler geldi.

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) tarafından açıklanan rakamlara göre, haziran ayında perakende otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik bir artış gösterdi.

BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ: ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Pazarın dinamosu konumundaki Yeni Enerji Araçları (NEV) segmenti, haziran ayında yıllık bazda yüzde 30'luk bir büyüme kaydetti.

Yılın ilk altı aylık dönemindeki toplam artış oranı ise yüzde 33 olarak gerçekleşerek, elektrikli ve plug-in hibrit modellere olan talebin gücünü bir kez daha gösterdi.

İHRACATTA BYD VE TESLA DAMGASI

Çin'in otomotivdeki gücü sadece iç pazarla sınırlı kalmadı ve haziran ayında toplam binek otomobil ihracatı yüzde 24 arttı.

Bu artışta, haziran ayında 85 bin 957 adet ihracat gerçekleştiren BYD ile Şanghay fabrikasından 10 bin 115 adet ihracat yapan Tesla başı çekti.