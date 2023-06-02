Sıfır otomobil fiyatları haziranda zamlandı Kurdaki yükseliş sıfır otomobil fiyatlarına yansımaya başladı. Tesla, Toyota ve Opel gibi markalar, haziranda fiyatlara zam yaptı.

2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası piyasalardaki dalgalanma ve yüksek enflasyon, tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkisi altına aldı.

Çoğu sektör bu olumsuzluktan etkilenirken bunlardan biri de otomotiv sektörü oldu. Özellikle otomotiv sektöründe her ay zamlı fiyatlar karşımıza çıkmaya başladı. Dolar kurunun da etkisiyle üreticiler, otomobil fiyatlarını sık sık güncelliyor.

Haziranda da fiyatlar yükseldi

Kurdaki yükseliş sıfır otomobil fiyatlarına yansımaya başladı. Tesla, Toyota ve Opel gibi markalar, haziranda fiyatlara zam yaptı.

Tesla, Toyota, Opel...

Tesla, kısa bir süre önce Türkiye'de satılan Model Y'nin fiyatlarına 100 bin TL civarında zam yaptı. Böylece, elektrikli otomobilin en ucuz arkadan itişli versiyonu 1 milyon 732 bin 765 TL'ye yükseldi.

Toyota haziran ayı fiyat listesine baktığımızda ise fiyatların ortalama yüzde 4 arttığını söyleyebiliriz.

Geçen ay 781 bin 150 TL olan Toyota Corolla 1.5 Vision'ın fiyatı haziran ayında 812 bin 400 TL'ye yükseldi.

Güncel fiyat listesinde ortalama yüzde 6 zam yapan Opel de akıma katıldı. Geçen ay Opel Corsa'nın 75 beygirlik 1.2 benzinli manuel versiyonu 604 bin 900 TL'ye satılırken, aracın fiyatı haziranda 641 bin 900 TL oldu.